Успенская призналась, что один раз вышла на сцену пьяной, а потом упала

Любовь Успенская рассказала, что однажды явилась на концерт настолько пьяной, что организаторы мероприятия сомневались, стоит ли ее вообще выпускать к зрителям.
Это было на один из Новых годов. К тому моменту певица уже отработала три корпоратива, и на каждом ее старательно угощали горячительными напитками.
«Организаторы говорят: «Боже мой, как она будет петь?» Меня просто поставили. Там сидели мужики, в Барвихе. И я включила «Успенскую» и отпела!» — призналась Любовь Успенская.
По словам артистки, выйдя со сцены, она тут же упала. А организаторы заявили, что та пела, «как никогда».
Успенская подчеркнула, что этот эпизод — единственный в ее жизни, когда она позволила на работе лишнего, а так она не пьет вообще.
Источник: NEWS.ru
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».