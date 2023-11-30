Успенская призналась, что один раз вышла на сцену пьяной, а потом упала

Любовь Успенская рассказала, что однажды явилась на концерт настолько пьяной, что организаторы мероприятия сомневались, стоит ли ее вообще выпускать к зрителям.

Это было на один из Новых годов. К тому моменту певица уже отработала три корпоратива, и на каждом ее старательно угощали горячительными напитками.