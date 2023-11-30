Тина Канделаки о своем мужчине: «Мой партнер — настоящий продюсер жизни, который умеет придумывать миры»

Тина Канделаки в личном микроблоге обратилась к своим подписчицам, заверив, что в последнее время все чаще говорят о месте женщины в современном обществе, обходя стороной представителей сильного пола. Телеведущая считает, что существующий идеал мужчины на сегодняшний дел это не только стереотипы о том, каким он должен быть. Это четкое понимание, что мужчина, как человек, уникален и способен воплощать свои фантазии в реальность. По крайней мере, этого ждут иностранки от своих партнеров. В России может быть немного не так. У нас современный мужчина — это не просто образ. Это в первую очередь символ умения преодолевать сложности.