Чиковани пришла на «Золотой граммофон» в платье из мусорных пакетов

Блогер и участница шоу «Звезды в Африке» и «Последний герой» Виолетта Чиковани предстала на красной дорожке «Золотого граммофона» в платье из мусорных пакетов, сообщает KP.RU.
Наряд подчеркивал фигуру знаменитости и говорил о ее желании сохранить экологию мира в стабильном состоянии.
Виолетта поведала журналистам, что привезла для своих блогов много материала с «Последнего героя», который снимался в Таиланде.
Также она заявила, что будет сотрудничать с Николаем Басковым, на которого имеет серьезные творческие планы. Чиковани напомнила, что народный артист назвал ее «Лолитой Милявской в молодости» и согласился с ней на коллаборацию.
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