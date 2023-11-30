Чиковани пришла на «Золотой граммофон» в платье из мусорных пакетов

Блогер и участница шоу «Звезды в Африке» и «Последний герой» Виолетта Чиковани предстала на красной дорожке «Золотого граммофона» в платье из мусорных пакетов, сообщает KP.RU.

Наряд подчеркивал фигуру знаменитости и говорил о ее желании сохранить экологию мира в стабильном состоянии.