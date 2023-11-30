16-летняя дочь Абдулова о своей актерской работе: «Играю я ужасно»

Единственная дочь Александра Абдулова, 16-летняя Евгения, накануне впервые вышла на красную дорожку на премьере фильма «Баба Мороз и тайна Нового года», в котором исполнила одну из главных ролей.

КП сообщает, что во время церемонии Евгения Абдулова вела себя крайне скромно, смущалась журналистов и фотокамер. В какой-то момент она попросила фотографов подсказать ей, как нужно позировать.

О своей актерской игре она тоже высказывается очень самокритично.