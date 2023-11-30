16-летняя дочь Абдулова о своей актерской работе: «Играю я ужасно»

Единственная дочь Александра Абдулова, 16-летняя Евгения, накануне впервые вышла на красную дорожку на премьере фильма «Баба Мороз и тайна Нового года», в котором исполнила одну из главных ролей.
КП сообщает, что во время церемонии Евгения Абдулова вела себя крайне скромно, смущалась журналистов и фотокамер. В какой-то момент она попросила фотографов подсказать ей, как нужно позировать.
О своей актерской игре она тоже высказывается очень самокритично.
«Играю я ужасно. А папа… Меня сравнивают с папой, потому что мы оба отдаемся по максимуму. Меня не смущают ни погодные условия, ни то, что я могу как-то себе навредить», — поведала наследница Александра Абдулова.
Она призналась, что фильм снимали и в дождь, и в снег, и в гололед. И это ее не волновало. Она работала на результат, несмотря ни на что.
Продолжать актерскую карьеру во взрослой жизни Евгения не планирует. Ее мечта — режиссура, вот тут она хочет добиться многого и завоевать всенародную любовь.
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