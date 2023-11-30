Лазарев раскрыл, что проведет Новый год без детей: «Все равно будут спать»

Сергей Лазарев не смог себе отказать в заработке в новогоднюю ночь и решил не праздновать смену года, как это принято в России, в ночь на 1 января со своими дочкой и сыном.
Артист считает, что пока для наследников это не важно, тем более что позже он все равно проведет с ними время.
«Дети все равно не будут отмечать сам Новый год, потому что детки будут спать. А 1 января, как всегда всей, семьей мы встречаемся и празднуем», — оправдался певец.
Раньше Сергей Лазарев наряжался для своих наследников в Деда Мороза на Новый год. Но в этот раз он решил отступиться от традиции, поскольку дочь и сын перестали верить в волшебного дедушку. Глаза им кто-то раскрыл в детском садике, в который они ходят.
Источник: NEWS.ru
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