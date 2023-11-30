Лазарев раскрыл, что проведет Новый год без детей: «Все равно будут спать»

Сергей Лазарев не смог себе отказать в заработке в новогоднюю ночь и решил не праздновать смену года, как это принято в России, в ночь на 1 января со своими дочкой и сыном.

Артист считает, что пока для наследников это не важно, тем более что позже он все равно проведет с ними время.