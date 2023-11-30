Сенчукова о болезни, которую пережила вместе с Рыбиным: «Рак кожи» звучит страшно»

Наталья Сенчукова вспомнила на шоу «Легенда» RTVI, как пережила с мужем Виктором Рыбиным рак кожи.
Она сказала, что с ужасом услышала свой диагноз. И ей стоили больших сил не падать духом.
«Нас просто шокировали. Мы испугались. Все-таки „рак кожи“ звучит страшно, конечно», — призналась певица.
По ее словам, крайне были удивлены и сами врачи, ведь такое случается очень редко, чтобы одновременно раком кожи заболели сразу двое в семье.
Сенчукова призналась, что совместная борьба с недугом сблизила ее с мужем. Артистка заметила, что они полностью побороли заболевание, поскольку эта разновидность онкологии лечится и не дает метастаз.
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