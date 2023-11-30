Сенчукова о болезни, которую пережила вместе с Рыбиным: «Рак кожи» звучит страшно»

По ее словам, крайне были удивлены и сами врачи, ведь такое случается очень редко, чтобы одновременно раком кожи заболели сразу двое в семье.

Сенчукова призналась, что совместная борьба с недугом сблизила ее с мужем. Артистка заметила, что они полностью побороли заболевание, поскольку эта разновидность онкологии лечится и не дает метастаз.

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