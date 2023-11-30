Стас Костюшкин признался, что звездная болезнь к нему пришла еще в 90-е годы

Стас Костюшкин не скрывает, что ощущает себя настоящей знаменитостью. По словам артиста, звездная болезнь к нему пришла, когда он в 90-е годы в составе коллектива «Чай вдвоем» с Денисом Клявером выступил на музыкальном конкурсе «Ялта – Москва – Транзит».

Ведущими этого конкурса были тогда очень популярные Лолита Милявская и Александр Цекало, транслировали шоу на каналах ОРТ и «Большое яблоко Нью-Йорка».