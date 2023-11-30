Стас Костюшкин признался, что звездная болезнь к нему пришла еще в 90-е годы

Стас Костюшкин не скрывает, что ощущает себя настоящей знаменитостью. По словам артиста, звездная болезнь к нему пришла, когда он в 90-е годы в составе коллектива «Чай вдвоем» с Денисом Клявером выступил на музыкальном конкурсе «Ялта – Москва – Транзит».
Ведущими этого конкурса были тогда очень популярные Лолита Милявская и Александр Цекало, транслировали шоу на каналах ОРТ и «Большое яблоко Нью-Йорка».
«Мы выходим из гостиницы «Космос». Вдруг проезжают девчонки на машине и кричат: «Пацаны! Мы вас любим!» Я говорю: «Вот она, звездная болезнь, вот мы наконец-то и заболели», — поведал певец.
Отметим, что в последнее время Стас Костюшкин и Денис Клявер вновь стали выступать вместе в коллективе «Чай вдвоем». Музыканты заявляют, что в принципе их дуэт никогда не распадался, они просто стали также строить и сольные карьеры.
Источник: NEWS.ru
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».