Лепса на концерте в Луганске зрители слушали стоя

Певец в общении с журналистами заметил, что представителям российского шоу-бизнеса непременно надо бывать в этих местах и поднимать людям настроение.

«Мы, артисты, можем радовать людей, веселить, петь, плясать... И если они это воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость…» — сказал Григорий Лепс.

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