Лепса на концерте в Луганске зрители слушали стоя

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Народный артист заявил, что рад исполнять свои песни для местных жителей.

29 ноября перед жителями Луганска выступил Григорий Лепс. Народный артист порадовал публику своим вокалом и, как пишут «Известия», особенно впечатлил публику исполнением песни «Родина-мать».

Жители Луганска были настолько растроганы пением Григория Лепса, что не могли сидеть на месте и слушали любимого артиста стоя.

Певец в общении с журналистами заметил, что представителям российского шоу-бизнеса непременно надо бывать в этих местах и поднимать людям настроение. 

«Мы, артисты, можем радовать людей, веселить, петь, плясать... И если они это воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость…» — сказал Григорий Лепс.

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