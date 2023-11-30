Лепса на концерте в Луганске зрители слушали стоя

29 ноября перед жителями Луганска выступил Григорий Лепс. Народный артист порадовал публику своим вокалом и, как пишут «Известия», особенно впечатлил публику исполнением песни «Родина-мать».
Жители Луганска были настолько растроганы пением Григория Лепса, что не могли сидеть на месте и слушали любимого артиста стоя.
Певец в общении с журналистами заметил, что представителям российского шоу-бизнеса непременно надо бывать в этих местах и поднимать людям настроение.
«Мы, артисты, можем радовать людей, веселить, петь, плясать... И если они это воспринимают по-доброму, как это и происходит, для нас это радость…» — сказал Григорий Лепс.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».