Биограф Меган Маркл Омид Скоби раскрыл, что при дворе Кейт Миддлтон зовут «Стремящейся учиться»

По словам Омида Скоби, Кейт Миддлтон постоянно уклоняется от выполнения своих обязанностей при дворе, ссылаясь на то, что она учится.

Однако, по мнению биографа, принцесса Уэльская на самом деле просто хочет больше времени проводить со своими детьми. И многие при дворе давно это поняли и смотрят на милый обман Кейт Миддлтон сквозь пальцы.

Впрочем, служащие британского королевского двора все-таки дали Кейт Миддлтон шутливое прозвище, которое раскрывает все карты. Они называют ее Стремящейся Учиться (англ. — keen to learn).

Источник: The Sun

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