Умерла актриса из «Секса в большом городе» Френсис Стернхаген

Умерла 93-летняя актриса Френсис Стернхаген из Нью-Йорка. Зрителям она запомнилась по многосерийным фильмам «Скорая помощь» и «Секс в большом городе». Ей было 93 года.
Об этом сообщили родственники знаменитости американским журналистам.
Френсис Стернхаген прежде всего получила мировую славу, выступая в бродвейских театрах, на ее счету свыше 80 ролей в кино. Американские артисты также чтят ее за преподавательскую деятельность в специализированных учебных заведениях.
Френсис Стернхаген — многодетная мама и бабушка, у нее 6 детей, 9 внуков и 2 правнука.
Источник: Variety.