Умерла актриса из «Секса в большом городе» Френсис Стернхаген

Френсис Стернхаген. Стоп-кадр из фильма «Секс в большом городе»

Она скончалась на 94-м году жизни.

Умерла 93-летняя актриса Френсис Стернхаген из Нью-Йорка. Зрителям она запомнилась по многосерийным фильмам «Скорая помощь» и «Секс в большом городе». Ей было 93 года.

Об этом сообщили родственники знаменитости американским журналистам.

Френсис Стернхаген прежде всего получила мировую славу, выступая в бродвейских театрах, на ее счету свыше 80 ролей в кино. Американские артисты также чтят ее за преподавательскую деятельность в специализированных учебных заведениях.

Френсис Стернхаген — многодетная мама и бабушка, у нее 6 детей, 9 внуков и 2 правнука.

Источник: Variety.

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