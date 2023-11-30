Татьяна Буланова собирается стать матерью: «В идеале и мальчика, и девочку хотим»

Татьяна Буланова полгода назад привлекла повышенное внимание к своей персоне. 54-летняя звезда 90-х сыграла свадьбу с 34-летним бизнесменом Валерием Рудневым. И теперь готова снова оказаться на первых полосах. Звезда собралась подарить мужу наследника. То есть даже двух.
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В программе «Судьба человека» Буланова рассказала о планах стать матерью. Несколько лет назад она предусмотрительно заморозила яйцеклетки, так что надеется в скором времени подарить мужу наследников.
«В идеале и мальчика, и девочку хотим. Мне бы для разнообразия девочку хотелось. Валера хочет сына, чтобы он стал спортсменом. У него свои уже планы есть. Дело за малым», — раскрыла планы на семейное счастье звезда.
У Булановой уже есть двое сыновей от предыдущих двух баков. А у нынешнего супруга детей еще нет.