Сын Михаила Боярского сообщил последние новости о состоянии отца после инфаркта: «Лежит под наблюдением»

Михаил Боярский. Фото: Global Look Press

27 ноября актер был госпитализирован.

73-летний народный артист РСФСР Михаил Боярский остается в больнице после перенесенного инфаркта. Актера госпитализировали 27 ноября в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга, спустя сутки его состояние врачи стабилизировали. Последние новости о знаменитом пациенте сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Лежит под наблюдением, состояние нормальное, настроение хорошее», — рассказал Боярский-младший RT.

Врачи провели комплексную интенсивную терапию актеру. В Театре Ленсовета, где уже полвека работает Боярский, спектакли с участием актера отменили. 

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