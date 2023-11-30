Сын Михаила Боярского сообщил последние новости о состоянии отца после инфаркта: «Лежит под наблюдением»

73-летний народный артист РСФСР Михаил Боярский остается в больнице после перенесенного инфаркта. Актера госпитализировали 27 ноября в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга, спустя сутки его состояние врачи стабилизировали. Последние новости о знаменитом пациенте сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Лежит под наблюдением, состояние нормальное, настроение хорошее», — рассказал Боярский-младший RT.