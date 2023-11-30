Неузнаваемая Лайма Вайкуле вышла на связь без макияжа и фильтров

Лайма Вайкуле. Кадр из видео YouTube-канала «Сорян, это пранк»

Певица сильно сдала.

Певица Лайма Вайкуле предстала перед пользователями в Сети без макияжа, укладки и фильтров, которыми активно пользуется в своем аккаунте. 69-летняя звезда приняла участие в интервью YouTube-каналу «Сорян, это пранк», по видеосвязи подключилась к беседе и снова наговорила много гадостей. Людей изумили не только слова некогда любимой артистки, но и ее внешний вид. Узнать ее люди смогли с трудом.

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Вайкуле много лет борется с раком груди, не так давно у нее снова случился рецидив. И теперь публика считает, что поэтому артистка так сильно внешне сдала – неровный цвет лица, глубокие борозды морщин, ввалившиеся глаза. 

Однако, как сообщает KP.RU, есть и еще одна причина столь резких перемен во внешности. Издание напоминает, что ранее телеведущий Оскар Кучера заявил о пагубном пристрастии Вайкуле к горячительным напиткам.

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