Неузнаваемая Лайма Вайкуле вышла на связь без макияжа и фильтров

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Вайкуле много лет борется с раком груди, не так давно у нее снова случился рецидив. И теперь публика считает, что поэтому артистка так сильно внешне сдала – неровный цвет лица, глубокие борозды морщин, ввалившиеся глаза.

Однако, как сообщает KP.RU, есть и еще одна причина столь резких перемен во внешности. Издание напоминает, что ранее телеведущий Оскар Кучера заявил о пагубном пристрастии Вайкуле к горячительным напиткам.