Неузнаваемая Лайма Вайкуле вышла на связь без макияжа и фильтров

Певица Лайма Вайкуле предстала перед пользователями в Сети без макияжа, укладки и фильтров, которыми активно пользуется в своем аккаунте. 69-летняя звезда приняла участие в интервью YouTube-каналу «Сорян, это пранк», по видеосвязи подключилась к беседе и снова наговорила много гадостей. Людей изумили не только слова некогда любимой артистки, но и ее внешний вид. Узнать ее люди смогли с трудом.
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Вайкуле много лет борется с раком груди, не так давно у нее снова случился рецидив. И теперь публика считает, что поэтому артистка так сильно внешне сдала – неровный цвет лица, глубокие борозды морщин, ввалившиеся глаза.
Однако, как сообщает KP.RU, есть и еще одна причина столь резких перемен во внешности. Издание напоминает, что ранее телеведущий Оскар Кучера заявил о пагубном пристрастии Вайкуле к горячительным напиткам.