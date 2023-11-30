Анна Хилькевич призналась, что носила накладные ягодицы

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Социальный эксперимент Хилькевич помог выяснить, что людей больше волнуют внешние данные, ведь после ее тогдашнего выхода в свет в Сети только и обсуждали ее выпуклости и обвиняли в том, что она сделала пластику ягодиц. А про то, что она открыла в этом году семейный центр «Культура детства», — ни слова.

«Много злых комментариев посыпались на меня после премии журнала «ОК!». Мало кто смог пройти мимо моей пятой точки. Но сегодня можно выдыхать: попа была накладная!» — объявила в соцсетях Хилькевич.

Актриса призналась, что ей больно от того, как отреагировали люди: «Внешняя оболочка стала важнее внутренней сути. И своей накладной попой я хотела как раз привлечь внимание к этой проблеме. Женщины должны быть ценными за свой труд! Они — не просто красивая картинка. А живые люди с завидной трудоспособностью и невероятной силой духа!»