Собчак гордится тем, что теперь в журналистике: «Мне удалось пересесть с бревна «Дома-2» в серьезный бизнес»

Телеведущая, блогер Ксения Собчак считает, что ей завидуют в различных СМИ, когда публикуют ее фото 20-летней давности. Тогда она была ведущей телепроекта «Дом-2», обросшего массой скандалов и интриг. Однако сегодня она, по ее словам, уже в серьезном бизнесе. Мол, не у каждого карьера может так успешно сложиться.
«Мне, единственной девушке в этой стране, удалось пересесть с бревна «Дома-2» не просто в другой вид шоу-бизнеса, а в серьезный медийный бизнес. Этот путь я прошла за 15 лет, это большой отрезок времени», — заявила Собчак на форуме «Грани личного бренда — 2023».
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И Собчак принимает за комплимент публикации прессы тех самых фото «с бревна». Сама Ксения сегодня развивает свой медиахолдинг «Осторожно, Собчак!» с каналом на YouTube и несколькими Telegram-каналами с новостной тематикой.