Собчак гордится тем, что теперь в журналистике: «Мне удалось пересесть с бревна «Дома-2» в серьезный бизнес»

Телеведущая, блогер Ксения Собчак считает, что ей завидуют в различных СМИ, когда публикуют ее фото 20-летней давности. Тогда она была ведущей телепроекта «Дом-2», обросшего массой скандалов и интриг. Однако сегодня она, по ее словам, уже в серьезном бизнесе. Мол, не у каждого карьера может так успешно сложиться.