Единственная дочь Александра Абдулова призналась, что постоянно скучает по отцу

Сегодня единственная дочь актера пошла по стопам отца. Этой осенью она снялась в комедии «Баба Мороз и тайна Нового года», которая выходит на большие экраны 30 ноября. Ранее, в десятилетнем возрасте, дочка Абдулова снималась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс», компанию ей составил Максим Аверин.

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Евгения собирается связать свою жизнь с актерством. Сегодня она учится в 11-м классе и всесторонне развивается: увлекается рисованием, гримом, психологией и музыкой.