Единственная дочь Александра Абдулова призналась, что постоянно скучает по отцу

Александр Абдулов. Фото: Global Look Press

Евгении не было и годика, когда актера не стало.

16-летняя дочь Александра Абдулова, Евгения, призналась, что ей очень не хватает отца. Знаменитый актер ушел из жизни в 2008 году, когда маленькой наследнице было всего 10 месяцев, но о нем мама ей очень много рассказывала. И тоска по отцу с ней всю жизнь.

«Постоянно, день через день», — призналась сайту Starhit Евгения.

Сегодня единственная дочь актера пошла по стопам отца. Этой осенью она снялась в комедии «Баба Мороз и тайна Нового года», которая выходит на большие экраны 30 ноября. Ранее, в десятилетнем возрасте, дочка Абдулова снималась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс», компанию ей составил Максим Аверин. 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Евгения собирается связать свою жизнь с актерством. Сегодня она учится в 11-м классе и всесторонне развивается: увлекается рисованием, гримом, психологией и музыкой.

Читайте также