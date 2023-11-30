Единственная дочь Александра Абдулова призналась, что постоянно скучает по отцу

16-летняя дочь Александра Абдулова, Евгения, призналась, что ей очень не хватает отца. Знаменитый актер ушел из жизни в 2008 году, когда маленькой наследнице было всего 10 месяцев, но о нем мама ей очень много рассказывала. И тоска по отцу с ней всю жизнь.
«Постоянно, день через день», — призналась сайту Starhit Евгения.
Сегодня единственная дочь актера пошла по стопам отца. Этой осенью она снялась в комедии «Баба Мороз и тайна Нового года», которая выходит на большие экраны 30 ноября. Ранее, в десятилетнем возрасте, дочка Абдулова снималась в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс», компанию ей составил Максим Аверин.
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Евгения собирается связать свою жизнь с актерством. Сегодня она учится в 11-м классе и всесторонне развивается: увлекается рисованием, гримом, психологией и музыкой.