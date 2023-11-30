Светлана Бондарчук перестала скрывать лицо своего девятимесячного сына

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Поводом стал день рождения первенца Светланы. Сергею Бондарчуку исполнилось 32 года, и по такому случаю она не только написала много теплых слов и пожеланий в адрес именинника, но и опубликовала серию семейных фотографий, на которых показала и самого младшего своего наследника, 9-месячного Петю. Малыш подрос и растет, судя по всему, копией своего старшего брата.

Снова стать мамой Бондарчук решилась во втором браке с дизайнером Сергеем Харченко. Они поженились еще в 2020 году. О планах на детей светская львица не распространялась.