Николай Басков вспомнил, как выступал на корпоративе в честь дня рождения собаки

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Басков вспомнил, что его приезда в ресторан заказчики очень ждали, причем за любые деньги. Отмечал день рождения некий Джорджик, и певец во время выступлений поздравлял его со сцены и желал здоровья и всяческих благ. Только лично не видел глаз виновника торжества в зале.

«А там сидела женщина такая роскошная, она вся была увешана бриллиантами как новогодняя елка, диадема на голове. Она говорит: «Николай, пойте, он ест!»

И уже на второй или третьей песне она наклоняется под стол к своему терьеру, у него тоже ошейник в бриллиантах, и говорит: «Вот Джорджик, нам сегодня годик». Ну, так бывает», — поведал артист сайту News.ru.