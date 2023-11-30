Филипп Киркоров рассказал, как Алла Пугачева выражалась про заработанные деньги: «Гениальная фраза»

Многие артисты в новогоднюю ночь работают. Причем это частенько не одна площадка, а несколько. За такие выступления они зарабатывают значительно больше, чем в обычные дни, и перефразируя известную поговорку, можно сказать, что эта ночь год кормит.

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Однако Филипп Киркоров с 31 декабря на 1 января работать не будет — может себе позволить. Он рассказал, что в новогоднюю ночь останется дома, в кругу родных и любимых.