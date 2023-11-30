Филипп Киркоров рассказал, как Алла Пугачева выражалась про заработанные деньги: «Гениальная фраза»

Многие артисты в новогоднюю ночь работают. Причем это частенько не одна площадка, а несколько. За такие выступления они зарабатывают значительно больше, чем в обычные дни, и перефразируя известную поговорку, можно сказать, что эта ночь год кормит.
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Однако Филипп Киркоров с 31 декабря на 1 января работать не будет — может себе позволить. Он рассказал, что в новогоднюю ночь останется дома, в кругу родных и любимых.
«Работа не волк — в лес не убежит», — уверяет Киркоров.
А на деньги певец в эту ночь давно не зарится: бывшая жена Алла Пугачева научила его относиться к ним так, чтобы не оказаться в постоянной гонке за ними.
«Денег у меня хватает ровно столько, как говорила великая Алла Борисовна, чтобы не чувствовать себя униженным. Гениальная фраза. Мне хватает, чтобы чувствовать себя в Новый год свободным от работы», — рассказал артист сайту News.ru.