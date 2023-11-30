Федор Бондарчук подарил Паулине Андреевой элитную квартиру в Петербурге

Ксения Собчак выдала семейную тайну Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Светская львица на мероприятии «Вид на Неву», сболтнула, что в Петербурге не так давно режиссер приобрел квартиру в элитном жилом комплексе в подарок своей ненаглядной супруге.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Собчак похвасталась, что Бондарчук с женой на недавней встрече с ней показывали сами фото своей новой квартиры. То есть сама «блондинка в шоколаде» узнала о покупке, что называется, из первых уст. Правда, в каком районе и по какой цене сделано приобретение, история умалчивает.