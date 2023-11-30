«Так сложилось генетически»: невестка Валерии ради красоты и молодости делает уколы в шею

Невестка певицы Валерии, Лиана Шульгина, рассказала своим подписчикам, что делает уколы красоты в шею. Оказалось, что возрастные изменения у нее начались очень рано: ей всего 25 лет, но она уже столкнулась с заломами на шее, так называемыми кольцами Венеры.
«У меня «кольца Венеры» ярко выраженные, так сложилось генетически. Я пробовала разные кремы, но ничего не помогло, становилось еще виднее», — пожаловалась фолловерам Лиана.
Поэтому после консультации специалист назначил ей целый комплекс процедур. О нем она рассказала в Telegram, показала себя в момент процедуры, там же собирается делиться результатами.
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Кстати, подобным образом с «кольцами» борется певица Анна Семенович. Она ранее рассказывала, что после уколов все у нее разглаживается, правда, эффект временный.