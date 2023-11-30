«Так сложилось генетически»: невестка Валерии ради красоты и молодости делает уколы в шею

Поэтому после консультации специалист назначил ей целый комплекс процедур. О нем она рассказала в Telegram, показала себя в момент процедуры, там же собирается делиться результатами.

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Кстати, подобным образом с «кольцами» борется певица Анна Семенович. Она ранее рассказывала, что после уколов все у нее разглаживается, правда, эффект временный.