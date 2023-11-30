Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце

Филипп Киркоров намекнул на состоявшуюся в его жизни недавно свадьбу. Артист появился на красной дорожке «Золотого граммофона» в «Крокусе» и засветил обручальное колечко с бриллиантами. Журналисты заметили это непростое украшение и засыпали поп-короля вопросами о том, на самом ли деле оно обручальное.
«Да! А вы только опомнились?» — заявил артист.
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Таинственно улыбаясь, Киркоров стал прятать руку, прикрывая ее другой или заводя за спину. Не так давно певец рассказывал, что в его жизни произошли большие перемены, и теперь он стремится проводить дома как можно больше времени, поскольку объявил, что теперь не одинок, любит и любим.
По материалам сайта KP.RU