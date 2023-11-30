Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце

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Таинственно улыбаясь, Киркоров стал прятать руку, прикрывая ее другой или заводя за спину. Не так давно певец рассказывал, что в его жизни произошли большие перемены, и теперь он стремится проводить дома как можно больше времени, поскольку объявил, что теперь не одинок, любит и любим.

По материалам сайта KP.RU