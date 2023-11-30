Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом

Шоумену 44 года, свою личную жизнь он держит за семью печатями. Известно лишь, что в 2019 году он расписался с певицей Марией Гончарук, участницей проекта «Хочу V «ВИА Гру», но с того времени практически не выходил с ней в свет. Избранница на 11 лет моложе него.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

До Гончарук о личной жизни Хрусталева известно лишь, что в молодости он встречался с Екатериной Варнавой.

По материалам сайта KP.RU