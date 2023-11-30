Шоумен Дмитрий Хрусталев впервые стал отцом

Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев объявил, что впервые стал отцом. Счастьем он поделился на церемонии «Золотой граммофон», проходившей в «Крокусе» 29 ноября. Он вместе с Филиппом Киркоровым был ведущим мероприятия и решил воспользоваться торжественной обстановкой.
«13-го числа у меня родилась дочь!» — объявил Хрусталев.
Шоумену 44 года, свою личную жизнь он держит за семью печатями. Известно лишь, что в 2019 году он расписался с певицей Марией Гончарук, участницей проекта «Хочу V «ВИА Гру», но с того времени практически не выходил с ней в свет. Избранница на 11 лет моложе него.
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До Гончарук о личной жизни Хрусталева известно лишь, что в молодости он встречался с Екатериной Варнавой.
По материалам сайта KP.RU