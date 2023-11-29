Дмитрий Маликов: «У меня теплые отношения с поклонницами. Они варят мне варенье»

Популярный в 90-х годах прошлого века исполнитель Дмитрий Маликов до сих удерживает внимание публики и пользуется любовью поклонников. По признанию Дмитрия Маликова, с давними поклонницами у него сложились дружеские отношения.

«У меня теплые отношения с поклонницами. Есть определенный круг, который сложился за многие годы. Мы созваниваемся, я поздравляю их с днями рождений, они угощают меня вареньем. Жена не ревнует, наоборот, говорит: «Спасибо за варенье!» — поделился Дмитрий Маликов.

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