Сын Михаила Боярского: «Отец перенес инфаркт»

Сын известного артиста Михаила Боярского Сергей Боярский подтвердил, что его отец перенес инфаркт.

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», - сказал Сергей Боярский.

Напомним, некоторое время назад появилась информация о том, что известный артист Михаил Боярский накануне, 27 ноября, был госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с инфарктом.

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан сообщила, что супруг находится на плановом лечении. Сын же звездной пары подтвердил озвученный СМИ диагноз Сергея Боярского - инфаркт.

По материалам iz.ru

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