Иосиф Оганесян из «Дома-2» увез сына от Саши Черно в Санкт-Петербург

Бывший участник «Дома-2» Иосиф Оганесян сейчас один занимается сыном Стефаном. Он взял на себя все заботы о ребенке, пока его жена Саша Черно пытается устроить личную жизнь на «Доме-2».

Саша Черно не так давно вернулась на проект без Иосифа и сына. У пары очень сложные отношения, дошло практически до развода. Саша, вероятно, хочет побыстрее забыть Оганесяна. Но пока у нее это не очень хорошо получается.

Иосиф же, пока мама его трехлетнего сына Стефана находится под камерами, решил показать малышу Санкт-Петербург. В микроблоге Иосиф Оганесян поделился кадрами, на которых запечатлел моменты прогулок со Стефаном по Северной столице.

«Наша первая мини-поездка. P.S. В моей жизни не так все красочно и гладко, как в Сети, но я хочу, чтобы вы знали, как ваша поддержка меня мотивирует и не позволяет опускать руки. Сложности закаляют, и это правда», — признался Иосиф Оганесян.

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