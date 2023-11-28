Жена Михаила Боярского прокомментировала его госпитализацию: «Не волнуйтесь»

Жена актера Михаила Боярского Лариса Луппиан поспешила успокоить поклонников знаменитости, взволнованных новостями о его госпитализации.

Лариса Луппиан заверила, что ее 73-летний супруг Михаил Боярский проходит в клинике плановое лечение, так что переживать абсолютно не о чем.

«Это плановое лечение. Не волнуйтесь», - заявила Лариса Луппиан.

Напомним, сегодня стало известно об экстренной госпитализации Михаила Боярского в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что артист попал в реанимацию накануне, 27 ноября, с инфарктом. Однако Лариса Луппиан эту информацию практически опровергла.

По материалам spb.kp.ru

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