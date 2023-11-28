73-летний известный артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован с инфарктом. Врачи доставили Михаила Боярского в реанимацию Мариинской больницы накануне, 27 ноября.

Медикам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние знаменитости. Как сообщается, уже сегодня, 28 ноября, Михаила Боярского перевели из реанимации в обычную палату.

Пока Михаил Боярский продолжает оставаться под наблюдением врачей.

По материалам 78.ru

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