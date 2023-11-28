У умершего в СИЗО экс-бойфренда Волочковой обнаружили проблемы со здоровьем

Как стало известно, о скончавшегося в СИЗО экс-ухажера Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова были серьезные проблемы со здоровьем. О них заявлял адвокат Евгений Шаламов. Он пытался добиться изменения меры пресечения для своего подзащитного.

У Сергея Кузнецова была травма головы. В ходе заседания суда о продлении Кузнецову содержания под стражей, которое состоялось 13 ноября, адвокат указывал на ухудшение его состояния. Но суд доводы защитника не принял.

Напомним, в этот вторник, 28 ноября, стало известно о смерти Сергея Кузнецова в СИЗО. По некоторым данным, бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой сам свел счеты с жизнью.

В СИЗО же Сергей Кузнецов находился из-за жестокого избиения супруги. По словам другого адвоката Кузнецова Александра Бенхина, ему могло грозить от 8 до 10 лет колонии.

По материалам MK.RU

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