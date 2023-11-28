Адвокат экс-избранника Волочковой о его смерти в СИЗО: «Сергей на данный момент скорее мертв, чем нет»

В этот вторник, 28 ноября, появилась информация о том, находившийся под следствием экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов, свел счеты с жизнью. Напомним, мужчина угодил в СИЗО в мае этого года после жестокого избиения своей супруги Анастасии Кондрачук.

«Сережа жив, все в порядке»

Между тем история со смертью Сергея Кузнецова в СИЗО получилась довольно запутанная. В распоряжении Teleprogramma.pro оказались звуковые файлы, в которых Анастасия Кондрачук со ссылкой на следователя отрицает смерть супруга.

«Мой отец позвонил следователю. Сережа жив, все в порядке. Я сейчас напишу заявление, с каких номеров мне поступали звонки. И потом дам опровержение, когда сегодня увижу Сергея на очной ставке. У нас сегодня назначена с ним очная ставка», — сообщила жена Кузнецова.

Но когда в назначенное время Анастасия Кондрачук приехала на очную ставку, Сергея Кузнецова она не увидела.

«Ситуация такая: вроде как «да» и вроде как «нет». Официально СИЗО не подтверждает это. Никакого письменного уведомления нет. В СИЗО не берут трубки. На очную ставку его не привезли», — рассказала жена Кузнецова.

Адвокат Сергея Кузнецова Александр Бенхин рассказал Teleprogramma.pro, что ему документов, подтверждающих смерть его подзащитного, тоже пока никто не предоставил. Но судя по тому, что на очную ставку Кузнецова не привели, он мертв.

«Официально никакого подтверждения не дают. В СИЗО мы дозвониться не можем. Следователь ничего не знает. Но на данный момент, Сергей скорее мертв, чем нет. Сначала супруга Сергея это яростно отвергала, говорила, что это фейк. Ей звонили следователи уже после публикации новостей и сказали, что он жив, подтвердили, что она может приходить на очную ставку. Она приехала, а ей говорят: нет его. На словах говорят, что он свел счеты с жизнью, а справку не дают», — отметил в беседе с Teleprogramma.pro Александр Бенхин.

Он был в депрессии

Адвокат Александр Бенхин считает, что Сергей Кузнецов впал в депрессию из-за того, что ему грозил большой срок заключения.