Адвокат экс-избранника Волочковой о его смерти в СИЗО: «Сергей на данный момент скорее мертв, чем нет»

В этот вторник, 28 ноября, появилась информация о том, находившийся под следствием экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов, свел счеты с жизнью. Напомним, мужчина угодил в СИЗО в мае этого года после жестокого избиения своей супруги Анастасии Кондрачук.
«Сережа жив, все в порядке»
Между тем история со смертью Сергея Кузнецова в СИЗО получилась довольно запутанная. В распоряжении Teleprogramma.pro оказались звуковые файлы, в которых Анастасия Кондрачук со ссылкой на следователя отрицает смерть супруга.
«Мой отец позвонил следователю. Сережа жив, все в порядке. Я сейчас напишу заявление, с каких номеров мне поступали звонки. И потом дам опровержение, когда сегодня увижу Сергея на очной ставке. У нас сегодня назначена с ним очная ставка», — сообщила жена Кузнецова.
Но когда в назначенное время Анастасия Кондрачук приехала на очную ставку, Сергея Кузнецова она не увидела.
«Ситуация такая: вроде как «да» и вроде как «нет». Официально СИЗО не подтверждает это. Никакого письменного уведомления нет. В СИЗО не берут трубки. На очную ставку его не привезли», — рассказала жена Кузнецова.
Адвокат Сергея Кузнецова Александр Бенхин рассказал Teleprogramma.pro, что ему документов, подтверждающих смерть его подзащитного, тоже пока никто не предоставил. Но судя по тому, что на очную ставку Кузнецова не привели, он мертв.
«Официально никакого подтверждения не дают. В СИЗО мы дозвониться не можем. Следователь ничего не знает. Но на данный момент, Сергей скорее мертв, чем нет. Сначала супруга Сергея это яростно отвергала, говорила, что это фейк. Ей звонили следователи уже после публикации новостей и сказали, что он жив, подтвердили, что она может приходить на очную ставку. Она приехала, а ей говорят: нет его. На словах говорят, что он свел счеты с жизнью, а справку не дают», — отметил в беседе с Teleprogramma.pro Александр Бенхин.
Он был в депрессии
Адвокат Александр Бенхин считает, что Сергей Кузнецов впал в депрессию из-за того, что ему грозил большой срок заключения.
«Минимум 8–10 лет ему могли бы дать, состав преступления доказан, он во всем сознался, по 111 статье он бы получил именно столько — 8–10 лет. Вот такая тонкая душевная организация у парня. Плюс тотальная нищета, денег у него не было, несмотря на то что он здоровый и красивый», — высказал свою точку зрения Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro.
При чем тут Волочкова?
Адвокат Александр Бенхин отметил, что история с поездкой на Мальдивы в компании балерины Анастасии Волочковой, возможно, была лучшим моментом в жизни Сергея Кузнецова.
«Вот эта история с Волочковой — единственное хорошее, что в его жизни было. А так — то банщик, то охранник. Даже когда мы с ним ходили на «Пусть говорят», ему нечего одеть было. Я ему давал денег, чтобы он купил себе одежду», — поделился в беседе с Teleprogramma.pro Александр Бенхин.
Балерина наверняка с ним согласна. Анастасия Волочкова, комментируя трагедию, случившуюся с Сергеем Кузнецовым, напомнила, что для нее он — всего лишь мужчина, с которым она провела восемнадцать дней на Мальдивах. О себе он оставил прекрасные воспоминания, так как обращался с Волочковой как с хрустальной вазой.
«Он никакой агрессии ко мне не проявлял, относился как к хрустальной вазе. Сергей не позволял даже водички с лимоном самой налить, все делал сам. Это была чудесная поездка», — рассказала Анастасия Волочкова.
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