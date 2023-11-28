Влад Кадони признался, что скучает по «Дому-2»: «Не жалею, что наши дороги разошлись»

Экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони устроил в микроблоге интерактив, во время которого ответил на вопросы подписчиков. Тех, в частности, интересовало, не скучает ли Влад Кадони по телестройке.

Телеведущий честно признался, что скучает, ведь проекту он отдал десять лет жизни.

«Это было очень крутое время, я ему очень благодарен. Меня многому научило и с точки зрения профессионализма, и с человеческой точки зрения. Но я не жалею, что наши дороги разошлись», - поделился Влад Кадони с подписчиками.

Он добавил, что всему свое время. По мнению Влада Кадони, он уже ничего не мог дать проекту, как и проект - ему. При этом телеведущий признался, что всегда будет любить «Дом-2».

Напомним, после ухода с поста ведущего реалити-шоу на канале «Ю», Влад Кадони начал сотрудничество с телеканалом ТВ3, где сейчас ведет свое авторское «Кадони шоу».

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