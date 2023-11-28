Волочкова открестилась от бывшего жениха на фоне новостей о его смерти в СИЗО: «Почему вы звоните мне?»

Стало известно о трагедии с Сергеем Кузнецовым, которого не так давно связывали отношения с балериной Анастасией Волочковой. В мае этого года мужчина оказался под следствием из-за избиения жены, последние месяцы он провел в СИЗО. В этот вторник, 28 ноября, появилась информация о его смерти.

Журналисты тут же обратились за комментариями к балерине Анастасии Волочковой. Та же поспешила откреститься от романа с Сергеем Кузнецовым.

«Почему вы звоните мне, а не родственникам его, близким людям? Меня связывали с ним восемнадцать дней отдыха на Мальдивах», - напомнила Анастасия Волочкова.

Балерина уточнила, что пригласила с собой Сергея Кузнецова на Мальдивы после его участия в программе «Давай поженимся!», чтобы не ехать одной. В тот момент Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным, и ей был нужен компаньон.

К Волочковой, по ее признанию, Сергей Кузнецов относился, как к хрустально вазе. Не позволял ей самой себе даже воды налить. После той поездки балерина сохранила с Сергеем дружеские отношения. Женившись, он приходил на выступления Волочковой вместе с супругой. А потом поднял на нее руку. По одной из версий, женщина, якобы приревновала Сергея к балерине, снимки которой он не удалил из своего аккаунта. Чтобы утихомирить благоверную, Кузнецов поднял на нее руку, и в результате угодил в СИЗО.

«Почему все звонят мне? Видимо, без привязки к Волочковой все эти истории не интересны», - сделала вывод Анастасия Волочкова.

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