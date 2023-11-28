Волочкова дала первый комментарий после новостей о смерти экс-жениха в СИЗО: «Я знаю, что он избил жену»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший жених Анастасии Волочковой банщик Сергей Кузнецов умер в СИЗО. Однако позже журналисты связались с адвокатом Александром Бенхиным, который заявил, что эта информация не соответствует действительности. Жена Сергея Кузнецова буквально только что связывалась со следователем. Адвокат заявляет, что банщик «жив-здоров», пишет Telegram-канал Mash. Хотя ранее в прессе писали о том, что тело экс-возлюбленного балерины обнаружил его сокамерник по СИЗО.

Сама Анастасия Волочкова в шоке от слухов и не может поверить в правдивость этой информации. Бывшая прима-балерина Большого театра уже дала первый комментарий, заявив, что наслышана о приключениях своего экс-избранника. После непродолжительной интрижки с артисткой Сергей Кузнецов женился на 26-летней девушке. Позже сильно ее избил. Мужчину взяли под стражу.

«Я знаю, что он избил жену. Была сцена ревности, потому что Сережа не удалил наши фотографии из соцсетей. Настя приревновала и на этой почве возникла драка. Надо было удалить, я не могу за других людей отвечать», - подметила Анастасия Волочкова.

По материалам Telegram-канал «Звездач»