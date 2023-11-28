Адвокат Бенхин заявил, что бывший жених Волочковой жив: «Готовится к очной ставке»

Адвокат Александр Бенхин опроверг информацию о том, что бывший любовник балерины Анастасии Волочковой банщик Сергей Кузнецов умер в СИЗО. Ранее сообщалось, что тело мужчины якобы обнаружил его сокамерник по Матросской тишине. Однако, судя по всему, эта информация не соответствует действительно. По крайней мере, на этом настаивает адвокат. Он заверил, что буквально три минуты назад у него состоялся телефонный разговор с женой Сергея Кузнецова после ее беседы со следователем.

«Он (Сергей Кузнецов, - Прим. Ред.) жив-здоров, готовится к очной ставке», - заверил Александр Бенхин.

По материалам Telegram-канала Mash