Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой умер в СИЗО

Во вторник, 28 ноября, в прессе появилась информация о смерти бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой. Сергей Кузнецов, с которым артистка не так давно крутила роман, умер в СИЗО. По поступившей информации, тело мужчины обнаружил его сокамерник по Матросской тишине. Все, что связано с этим происшествием уточняется, пишет «КП».

Как уже ранее сообщал Telegram-канал «Звездная пыль», еще в мае бывший избранник примы-балерины Анастасии Волочковой напомнил о себе. Сергей Кузнецов сильно избил свою молодую жену. 46-летний банщик крупно повздорил с 27-летней супругой и нанес ей несколько ударов. Позже свои показания давали соседи пары, они слышали крики, ругань и поспешили вызвать полицию и бригаду «скорой помощи». Жена Сергея Кузнецова в итоге попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Ее положили в отделение реанимации. А банщика после этого задержали.

Анастасия Волочкова в свою очередь заявляла, что Сергей Кузнецов всегда отличался покладистым нравом. Для нее случившееся стало полной неожиданностью. Вместе парочка даже отдыхала на Мальдивах. А затем балерина рассталась со своим несостоявшимся женихом. Сергей Кузнецов женился на другой. И эта история закончилась плачевно.

По материалам 5-tv.ru