Портниха Пугачевой о ее здоровье: «У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее»

Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой перебралась сначала в Израиль, а потом и на Кипр. Знаменитость удивила общественность, приехав на родину. Некоторое время Примадонна провела в своем замке в деревне Грязь, а потом спешно вернулась к мужу. Позже певица обратилась к поклонникам, призвав их перестать считать волосы на ее голове и деньги на банковском счете.

«И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат!» - подметила Алла Пугачева, осадив тех, кто распускает о ней слухи.

А вот портниха Примадонны Любовь Аксенова в одном из интервью дала понять, что со здоровьем у артистки не все так гладко. Еще в молодости она жаловалась на боли в ноге. Даже не могла выступать на сцене в тесных туфлях, сбрасывала обувь и пела так, прохаживаясь по сцене босиком.

«У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», - призналась портниха артистки.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «КП»