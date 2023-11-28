Третья жена Градского заявила, что в ее паспорте нет штампа о разводе: «Он все время звал меня обратно»

Паспорт Ольги Градской. Стоп-кадр: шоу "Малахов"/ "Россия 1"

Ольга Градская до конца дней народного артиста считала его очень близким человеком.

Третья жена Александра Градского Ольга Градская рассказала на шоу «Малахов» на «России 1», что народный артист до последних дней поддерживал с ней близкие отношения.

По большому счету у них даже не было разговора о разводе. И хотя они жили в разных местах, все равно тесно общались друг с другом постоянно, ходили в гости и часами разговаривали по телефону.

По словам третьей жены Градского, у нее даже нет штампа о разводе и предъявила документ. 

О последнем браке своего экс-супруга она говорила скептически, дескать Марина Коташенко не заботилась о нем, не была рядом, когда он так нуждался в близком человеке. Да и вообще женился народный артист под давлением с ее стороны. 

«Он меня звал обратно вернуться все время. Но, извините, если у человека возникают какие-то отношения, он мне их демонстрирует, у меня, естественно, не возникало желания вернуться. Много раз я ему предлагала взять какую-то женщину, чтобы она ему еду нормальную готовила, потому что он набирает лишний вес и справиться с ним не может. Отчего лишний вес? Потому что еда, видимо, неправильная. И закончилась все печально, потому что в самый сложный момент близкий человек должен рядом быть. Но ее рядом не оказалось», - рассказала Ольга Градская.

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