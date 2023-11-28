Третья жена Градского заявила, что в ее паспорте нет штампа о разводе: «Он все время звал меня обратно»

Третья жена Александра Градского Ольга Градская рассказала на шоу «Малахов» на «России 1», что народный артист до последних дней поддерживал с ней близкие отношения.

По большому счету у них даже не было разговора о разводе. И хотя они жили в разных местах, все равно тесно общались друг с другом постоянно, ходили в гости и часами разговаривали по телефону.

По словам третьей жены Градского, у нее даже нет штампа о разводе и предъявила документ.

О последнем браке своего экс-супруга она говорила скептически, дескать Марина Коташенко не заботилась о нем, не была рядом, когда он так нуждался в близком человеке. Да и вообще женился народный артист под давлением с ее стороны.

«Он меня звал обратно вернуться все время. Но, извините, если у человека возникают какие-то отношения, он мне их демонстрирует, у меня, естественно, не возникало желания вернуться. Много раз я ему предлагала взять какую-то женщину, чтобы она ему еду нормальную готовила, потому что он набирает лишний вес и справиться с ним не может. Отчего лишний вес? Потому что еда, видимо, неправильная. И закончилась все печально, потому что в самый сложный момент близкий человек должен рядом быть. Но ее рядом не оказалось», - рассказала Ольга Градская.

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