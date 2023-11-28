Паша Воля об одинаковых девушках Тимати после пластики: «Не надо запоминать новую жену, она почти как предыдущая»

Тимати. Фото: Global Look Press

Резидент «Камеди Клаб» считает, что пассии музыканта все на одно лицо.

Шоумен Павел Воля, который женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой, пошутил над девушками Тимати (Тимур Юнусов), заявив, что они похожи друг на друга и причина тому — пластика. Все, как намекнул юморист, на одно лицо. 

Еще прошлой зимой выпускнику «Фабрики звезд» стали приписывать роман с Валентиной Ивановой. Внешне она чем-то напоминала пассию певца Сашу Дони, экс-возлюбленную Анастасию Решетову и Алену Шишкову. Все три девушки строили карьеру в моделинге. 

Не смог оставить эту тему без шутки и Павел Воля. В своем вечернем шоу на ТНТ резидент «Камеди Клаб» заверил, что если девушки Тимати и обращаются к пластическим хирургам, чтобы поправить внешность, то в этом определенное есть и своя польза, особенно для музыканта.

«Пластические хирурги, спасибо вам за то, что Тимати не надо запоминать новую жену, она почти такая же, как предыдущая», — подметил Павел Воля.

Кстати, жену шоумена тоже не раз подозревали в пластике, только губ. Сама Ляйсан Утяшева заверила, что под нож хирурга не ложилась, а губы увеличивает с помощью косметики, просто чуть выше проходясь карандашом так, чтобы сделать их пухлей.

По материалам «СтарХит»

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