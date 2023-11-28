Паша Воля об одинаковых девушках Тимати после пластики: «Не надо запоминать новую жену, она почти как предыдущая»

Шоумен Павел Воля, который женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой, пошутил над девушками Тимати (Тимур Юнусов), заявив, что они похожи друг на друга и причина тому — пластика. Все, как намекнул юморист, на одно лицо.

Еще прошлой зимой выпускнику «Фабрики звезд» стали приписывать роман с Валентиной Ивановой. Внешне она чем-то напоминала пассию певца Сашу Дони, экс-возлюбленную Анастасию Решетову и Алену Шишкову. Все три девушки строили карьеру в моделинге.

Не смог оставить эту тему без шутки и Павел Воля. В своем вечернем шоу на ТНТ резидент «Камеди Клаб» заверил, что если девушки Тимати и обращаются к пластическим хирургам, чтобы поправить внешность, то в этом определенное есть и своя польза, особенно для музыканта.

«Пластические хирурги, спасибо вам за то, что Тимати не надо запоминать новую жену, она почти такая же, как предыдущая», — подметил Павел Воля.

Кстати, жену шоумена тоже не раз подозревали в пластике, только губ. Сама Ляйсан Утяшева заверила, что под нож хирурга не ложилась, а губы увеличивает с помощью косметики, просто чуть выше проходясь карандашом так, чтобы сделать их пухлей.

По материалам «СтарХит»