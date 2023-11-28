Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина сообщила, что беременна

Модель Дарья Клюкина стала участницей телепроекта «Холостяк» на ТНТ дважды. В 2016 году она пыталась построить отношения с артистом Ильей Глинниковым, но покинула проект, поняв, что не сможет полюбить его в ответ.

Уже через год она вновь пришла на «Холостяка», теперь уже с Егором Кридом, и дошла до финала. Позже влюбленные расстались, сославшись на то, что не совпали характерами.

А четыре года назад Дарья Клюкина все-таки вышла замуж, но за человека далекого от шоу-бизнеса — топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.

И вот 28 ноября Клюкина призналась, что она с мужем ждет малыша. Звезда «Холстяка» выставила в соцсети фото с уже внушительным животиком, подписав его коротко: «Мы».

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