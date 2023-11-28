Селиванов из «Реальных пацанов» о съемках с Муцениеце и реакции любимой девушки: «Ревновала или нет, не знаю»

Журналисты припомнили Владимиру Селиванову его съемки в клипе с Агатой Муцениеце. Паре приписывали бурный роман — и это при том, что звезда «Реальных пацанов» уже встречался с блогером Александрой Калмыковой. Актер дал понять, что проговаривал со своей девушкой все спорные моменты, рассчитывая на то, что она проявит понимание и терпеливость.

Селиванов не стал скрывать, что с бывшей женой Павла Прилучного они сняли отличное промо для их трека и сумели раскрутить этот ролик. Конечно же, пикантности добавили и слухи о возможном романе. Владимир заверил, что благодарен Агате Муцениеце за то, что она согласилась сняться с ним в клипе. Эта пиар-история пошла их ролику только на пользу и принесла многомиллионные просмотры.

О том, как реагировала на все это его теперь уже беременная девушка Владимир Селиванов не знает. Видимо, Александра Калмыкова не стала устраивать любимому сцены, донимая его расспросами о взаимоотношениях с Агатой Муцениеце, которая на тот момент уже рассталась с Павлом Прилучным.

«Ревновала или нет, не знаю. Даже если что-то и было, мы в любом случае всегда разговаривали с ней», — подметил актер.

По материалам «СтарХита»