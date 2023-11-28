Владимир Селиванов из «Реальных пацанов»: «Я никогда не ругаю своих детей, скорее даю напутствия»

Владимир Селиванов готовится стать отцом во второй раз. Его нынешняя возлюбленная блогер Александра Калмыкова ждет ребенка — у пары будет мальчик. Для актера это событие стало долгожданным. Влюбленные даже устроили вечеринку, пригласив звездных гостей и журналистов, чтобы объявить пол будущего ребенка на гендер-пати. У Владимира есть дочка Ева от первого брака, а теперь родится и сынишка. Кстати, возлюбленная актера уже воспитывает двоих старших детей — сына Даниила и дочку Софию, с которыми Владимир Селиванов сумел найти общий язык.

«Я никогда не ругаю своих детей, скорее даю напутствия. Если она что-то делает неправильно, я всегда объясню, почему так получилось и как это исправить», - признался актер.

Владимир не может назвать себя строгим отцом. Он считает, что у ребенка всегда должно быть право выбора. Со своей бывшей женой Селиванов старается воспитывать дочку Еву так, чтобы она чувствовала их поддержку, иногда проявляя строгость, но чаще всего доброту и заботу.

По материалам «СтарХит»