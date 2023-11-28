Дочь Гузеевой о шутках Харламова: «Мама такая: «Он меня ненавидит! Я его заблокирую»

Дочка Ларисы Гузеевой в беседе с журналистами прокомментировала историю взаимной неприязни телеведущей и Гарика Харламова. Вместе они снялись в комедии «Теща». Корреспондент сайта Teleprogramma.pro побывал на премьере фильма.

Примечательно, что раньше юморист отпускал шуточки и придумывал мемы, пытаясь всячески задеть ведущую программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Дочка Ларисы Гузеевой намекнула, что ее мама очень обижалась на Гарика Харламова. Сама же Леля к такому вниманию со стороны резидента «Камеди Клаб» относилась с пониманием. Ей даже казалось, что это прикольно.

«Мама такая: «Он меня ненавидит! Я его заблокирую», - вспоминает слова Ларисы Гузеевой ее дочка Леля.

Девушка призналась, что они с мамой долгое время не могли понять, почему Гарик Харламов постоянно пытается ее поддеть. Позже все вскрылось: так, по мнению Лели, юморист проявлял свою огромную любовь. Конечно, никто не ожидал, что Ларисе Гузеевой и Гарику Харламову предложат сняться в одном проекте. И, как считает дочка актрисы, им удалось выполнить все по высшему разряду. Парочка даже мило обнималась на ковровой дорожке, посетив премьерный показ фильма «Теща».

По материалам The Voice