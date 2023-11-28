Третья жена Градского о его предложении пожениться: «Никакой свадьбы он не хотел»

Третья жена Александра Градского Ольга Градская подарила народному артисту России двух наследников: сына Даниила и дочь Марию. Они прожили в браке с 1980 года по 2001 год. После развода она так и не вышла замуж.

Когда она познакомилась с Градским, ей было всего 18 лет, а артисту уже 29. К тому времени он был уже знаменит, исполнив песню «Как молоды мы были».

Вместе с тем Градский оказался невероятно прост в общении и сразу завоевал доверие юной красавицы.

«Когда я побывала на его концерте, пообщалась с ним, увидела, что он за человек, то затмил всех. Рядом с ним я не могла поставить никого», - рассказала Ольга на шоу «России 1» «Малахов».

Предложение Градский сделал возлюбленной в машине, спросив у нее паспорт и заехав в ЗАГС по дороге.

«У меня не было никаких сомнений по этому поводу, до Саши у меня не было серьезных отношений. Я была уже третьей женой по счету, никакой свадьбы он не хотел», - поведала Ольга.

В итоге молодожены просто расписались и отметили событие в узком кругу близких и друзей. Жили они, по словам Ольги Градской, очень скромно, в одной квартире с бабушкой музыканта.

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