Дочь Гузеевой о своем воспитании: «Когда мне было 16-17 лет — мама контролировала достаточно»

Лариса Гузеева всегда щепетильно относится ко всему, что имеет отношение к ее детям. Дочка Леля в подростком возрасте испытывала нервную систему своей звездной мамы на прочность. Теперь девушка откровенно рассказывает об этом периоде в своей жизни, понимая, что многое делала неправильно.

Леля Бухарова дала понять, что сейчас мама даже не пытается ее контролировать. И это понятно! Дочка уже давно выросла. Но когда Леле было всего 16-17 лет, телеведущая делала все, чтобы научить своего ребенка уму разуму. Но далеко не всегда ее старания имели успех там, где речь заходила о воспитательном процессе. Леля в юности была той еще бунтаркой.

«Когда мне было 16-17 лет – мама контролировала достаточно, чтобы я сейчас была здесь, с вами, здоровой и красивой», - призналась дочка Ларисы Гузеевой.

Какое время Леля жила отдельно от своей семьи. А потом вернулась в отчий дом, поняв, что ей хочется быть рядом с мамой. Вместе с Ларисой они готовят ужины и обеды — лепят пельмени на бездрожжевом тесте. Благодаря правильному питанию дочка Гузеевой даже смогла похудеть на 20 килограммов.

По материалам The Voice