Дочь Гузеевой призналась, что не берегла мамины нервы, рассказывая ей о всех своих бойфрендах

Лариса Гузеева вместе с резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым появилась на премьерном показе комедии «Теща». Дочка ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале Леля Бухарова призналась, что ее мама по жизни очень мягкий человек, добавив, что Лариса всегда с теплотой относилась к ее бойфрендам.

Единственное, о чем жалеет дочка актрисы, так это о том, что она всегда слишком откровенно делилась с мамой своей личной жизнью, вовлекая ее в свои переживания и проблемы. Повзрослев Леля поняла, что ей нужно было беречь мамины нервы, возможно, тогда она была бы более счастливой. Девушка знакомила с мамой всех своих ухажеров, даже тех, кто был ей другом.

«Моя ошибка в том, что мама знает все. Если бы она не все знала, может быть, что-то сохранило бы ей нервы и счастье в жизни», - добавила Леля Бухарова.

По материалам The Voice