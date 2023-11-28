Нелли Кобзон рассказала, что Кобзон на первом свидании подарил ей 50 розовых гвоздик

Нелли Кобзон стала новой героиней программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». В разговоре с телеведущим вдова Иосифа Кобзона рассказала, что именно артист подарил ей на первом свидании.

Нелли жила тогда в Санкт-Петербурге, а Иосиф в Москве. Познакомились молодые люди в столице и уже на первом свидании он отправился к ней в Петербург на поезде.

«Мама тогда сказала, что если с цветами придет, то возьмем такого жениха. А если с бутылкой водки, то сразу до свидания. Иосиф привез 50 розовых гвоздик. Это было поразительно, так как в Петербурге таких цветов было не достать», - рассказала Нелли.

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