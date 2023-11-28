Галанин о Гребенщикове*: «Человеку без близких людей и родной земли плохо»

Сергей Галанин заметил, что Борис Гребенщиков* потерял душевное равновесие. И причину в этом солист рок-коллектива «СерьГа» видит в том, что лидер «Аквариума» живет сейчас среди чужаков, дескать, ему не хватает поддержки близких, да и вообще дыхания родной земли, ее особенной атмосферы.

«Человеку без близких людей и родной земли плохо, потому что именно они дают сил. По этой причине пожелаю ему здоровья, ведь подпитка извне у него закончилась», — сказал Галанин.

Рок-музыкант даже поставил Гребенщикову* своеобразный диагноз, он считает, что у 70-летней звезды произошла «загвоздка душевная».

Ранее Борис Гребенщиков* заявлял, что не вернется в Россию. Он полагает, что ему в РФ не дают выступать с концертами, кроме того, он опасается конфликтов с полицией.

Источники: «Абзац», НСН.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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