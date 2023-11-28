Нелли Кобзон - Иосифу: «При знакомстве я ему сказала, что с незнакомыми мужчинами ночью не гуляю»

Вдова Иосифа Кобзона Нелли рассказала, как она на самом деле познакомилась с будущим великим артистом. Тогда она жила в Санкт-Петербурге и поехала с мамой в Москву к ее подруге.

Признается, что до этого в столице никогда не была и мечтала погулять, увидеть достопримечательности.

«Тогда вечером в квартире маминой подруги я увидела, что в одной из комнат шел фильм «Белое солнце пустыни». Я зашла, но места не было. Тогда молодой человек мне уступил стул, я села. Оказалось, что это был Иосиф Кобзон», - рассказала Нелли в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».

Вдова призналась, что их взгляды встретились и пролетела искра. Иосиф пригласил ее погулять по ночной Москве, но Нелли это оскорбило.

«Я ему сказала, что с незнакомыми мужчинами ночью не гуляю. Тогда он позвал меня пройтись по Москве днем, а вечером сходить в театр. Это был уже другое дело», - добавила Кобзон.

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