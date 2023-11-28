Бузова заявила, что выбирает парней в первую очередь по зубам: «В рот заглядываю»

Ольга Бузова сообщила корреспондентам МК.ru, что главным критерием в отборе претендентов на ее сердце является для нее хорошее состояние зубов.

Певица не скрывает этого от мужчин и смотрит им в рот при первых встречах.

«Я реально выгляжу как ненормальная, когда при знакомстве с молодым человеком, говорю ему: «Улыбнись», и в рот заглядываю», - рассказала Бузова.

Артистка призналась, что эта фишка пошла у нее из детства. Ее мама работает стоматологом, она всю жизнь внушала Ольге, что самое главное в человеке – это зубы, якобы по ним возможно понять, какие гены несет человек – хорошие либо плохие.

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