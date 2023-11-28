Селиванов признался, что ему пришлось сесть на трактор ради съемок в «Реальных пацанах»

Владимир Селиванов сыграл одну из главных ролей в сериале «Реальные пацаны» — близкого друга Коляна (Николай Наумов). Этот проект сделал обычных ребят суперзвездами. Владимир родился и вырос в небольшом городке Лысьва, поэтому не понаслышке знает, что такое огород, сбор картошки и прочее. При этом актер никогда в своей жизни не садился на трактор. На этот эксперимент он согласился только на съемках финального сезона сериала «Реальные пацаны».

Так, в беседе с журналистами Селиванов дал понять, что был готов сесть на трактор, лишь бы получить хороший кадр. По словам актера, к нему подошел его менеджер и спросил, может ли он поездить на тракторе для съемок. Владимир тут же согласился, но попросил дать ему мастер-класс, чтобы удержаться на этом «железном коне».

«Так и получилось. Опыт интересный, мне понравилось!» - отметил актер.

По материалам «СтарХит»